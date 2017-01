Touradas en Pontevedra: O PP autorízaas, pero a culpa é do BNG 4.08 (81.54%) 13 votos

Comparto o rexeitamento que producen as touradas entre cada vez máis persoas, así como colectivos e organizacións de todo tipo. As touradas son unha tortura e unha aberración, e podemos darlle as voltas que se queira, pero non son cultura, como afirman algúns. Tanto é así, que en 2010 Catalunya prohibiu a celebración deste tipo de espectáculos logo da aprobación no Parlament dunha iniciativa lexislativa popular, a primeira iniciativa deste tipo que se aproba no Estado español.

Sen embargo, guste ou non guste, e até que lei dite o contrario, as touradas en Galiza son un “espectáculo público” e como tal a súa celebración está condicionada a unha autorización da Xunta que goberna o Partido Popular de Feijóo. Neste sentido, o papel que xogan ou poden xogar os concellos para evitar este tipo de espectáculos é cero, a non ser que a praza de touros sexa de titularidade municipal, cousa que non pasa en Pontevedra, por exemplo, que pertence a unha empresa privada.

Sen embargo, é curioso, que a pesar de que as touradas están autorizadas polo Partido Popular que goberna a Xunta de Galiza, todos os dardos e todas as críticas lévaas o goberno municipal de Pontevedra en mans do BNG, que non ten da súa man evitar a celebración deste tipo de espectáculos. Neste sentido, chama a atención que o colectivo “Touradas Fóra de Pontevedra” convoque unha manifestación baixo lema “Nin convenio nin touradas“, eximindo de toda responsabilidade á Xunta de Galiza de Feijóo, centrando toda a responsabilidade no concello de Pontevedra por ter subscrito un convenio coa empresa propietaria da praza de touros para a celebración de determinados eventos organizados polo concello ao longo de todo o ano, excluíndo expresamente as touradas.

Un destes eventos é exhibición da Feira Franca de Pontevedra, que acolle a miles de persoas nun espectáculo que se pode presenciar de xeito gratuíto. Segundo “Touradas Fóra de Pontevedra” pódense buscar alternativas, segundo a Marea de Pontevedra pódese alugar unha praza de touros portátil, que nin ten o aforo nin a seguridade da de Pontevedra, pero polo que se ve é menos pro-taurina que o convenio. Ambos, sen embargo, acusan ao goberno do BNG de financiar as touradas, o cal é absolutamente falso, xa que desde que goberna o BNG a cidade do Lérez as touradas non están subvencionadas con cartos públicos, nin directa nin indirectamente comprando entradas como ocorría antes co PP.

Concellos anti-taurinos: un brindis ao sol

Outra das cuestións que se lle botan en cara ao goberno do BNG de Pontevedra é que non declare libre de touradas a cidade de Pontevedra, como se con esa declaración se puidese evitar a aberracións das touradas nesta cidade. Como dixen, a competencia de autorizar ou non as touradas é da Xunta de Galiza, polo que unha declaración deste tipo é un brindis ao sol que non soluciona o importante: prohibir os touros. Sirva como exemplo o caso de Barcelona, que declarouse en 2004 cidade libre de touradas, e sen embargo, iso non impediu que en 2011 se celebrase a última tourada da Monumental, precisamente antes da entrada en vigor da ILP aprobada polo Parlament de Catalunya.

A culpa (non) é do BNG

Como dixen, se hai touradas en Pontevedra non é por culpa do BNG, senón da Xunta de Galiza que lle dá a autorización correspondente, pero tamén polas miles de persoas que acoden aos “festexos”. Cambiar a mentalidade destas miles de persoas é tarefa complicada, evidentemente, que a Xunta de Galiza non autorice as touradas é máis doado; en Catalunya fixérono, en Galiza tamén é posíbel, só necesitamos un goberno sensíbel cos dereitos dos animais e cos galegos e galegas que demanda o fin das touradas en Galiza, non só en Pontevedra, ou que determinados colectivos se poñan de acordo e inicien a recollida de sinaturas para unha ILP semellante á catalá.

Como dixen ao principio, comparto o rexeitamento que producen as touradas. O que non comparto é que se utilicen como arma política contra o goberno do BNG de Pontevedra que hai moitos anos que se posicionou en contra deste tipo de tortura animal, e que non ten responsabilidade algunha na celebración das touradas nesta cidade, nin por activa nin por pasiva.

“Touradas Fóra de Pontevedra” saberá porque lle dá esta orientación á manifestación deste ano, pero comigo que non conten!