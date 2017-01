O goberno de Santiago de Compostela segue a ser o goberno dos amigos 4.5 (90%) 14 votos

Compostela Aberta defendía no seu programa de goberno (páxina 68 e 69) a xestión pública fronte á privada, por ser máis barata, e comprometíase a facer unha xestión transparente da toma de decisións como os gastos e os investimentos. Esta é a teoría, a práctica como vamos a ver, é moi diferente do anunciado.

Así por exemplo, o goberno de Martiño Noriega contratou con Urdime unha parte das actuacións do Apóstolo 2015 por 21.538 €, o deseño e coordinación do proxecto “12doces de outono” por 18.150 €, a “Romaría Cativa de Bonaval” por 21.538 €, a representación do espectáculo Mamá Cabra por 2.480 €, así como a controvertida cabalgata de reis deste ano da que xa falei hai un par de meses, e cuxo custe aínda segue a estar no caixón da mesa do alcalde Martiño Noriega.

Empresas navalla suíza

Pero tamén, o goberno de Compostela Aberta contratoulle a esta empresa, a “coordinación” das redes sociais do concello por 1.815 € polos meses de xaneiro, febreiro e marzo deste ano, o que nos fai supoñer que cada mes ou cada tres meses haberá unha factura de importe semellante. O curioso é que Urdime, experta en contratación e xestión de servizos culturais, non ten entre as súas actividades principais o community management.

Pero as empresas tipo “navalla suíza”, destas que fan de todo, é o habitual nas contratacións do goberno de Martiño Noriega. Así temos tamén a Cidadanía Rede de Aplicacións Sociais SC, que tanto depura a base de datos de protocolo do concello por 6.655 € (debe ser que os traballadores do concello non saben), como fai un diagnóstico de igualdade po 21.659 €, como fai “servizos de secretaría científica” dun foro de emprego por 11.979 €, ou fai o “desenvolvemento dun proceso de orzamento participativo dirixido á mocidade por 16.335 €.

140.000 € para os amigos

Pero todos estes contratos de Urdime e Cidadanía, así como o informe sobre a Lei 39/2015 encargada ao secretario do concello de Outes moi amigo de Martiño Noriega por 17.990 €, que suman un total de 140.139 €,teñen dous denominadores comúns: un, todos os contratos son adxudicados a dedo, sen concurso público, a pesar de que este tipo de prácticas eran cousa do que Compostela Aberta chamaba “vella política”, e a pesar de que algúns destes traballos poden facelos perfectamente os traballadores e traballadoras do concello.

E dous, e o máis grave é que son empresas cunha vinculación moi estreita con persoas de Compostela Aberta e tamén de En Marea. Así por exemplo, Xaime Subiela, candidato de En Marea nas eleccións Xerais e cantante a tempo parcial desta coalición, é socio-fundador de Cidadanía Rede de Aplicación Sociais SC tal e como indica no seu antigo blog; e outro tanto se pode dicir de Carlos Neira, un dos asesores contratados por Compostela Aberta, que a pesar de que non se pode acreditar que sexa socio fundador desta cooperativa como no caso anterior, si estivo vinculado ela como demostra esta consulta na lista de correo de OpenOffice.

Fai o que eu digo, pero non o que eu fago

Evidentemente todos estes contratos son legais, e neste sentido nada que reprochar, mais o peor de todo é a hipocrisía e a demagoxia que se gastan, por non mencionar o engano ao electorado, daqueles que levan a ética e a rexeneración por bandeira, que acaban facendo o contrario do que prometían. Pero logo do que acabamos de ver, asignando contratos a dedo para os amigos, aínda teñen o atrevemento de presentar e defender na Deputación da Coruña, gobernada por PSOE e BNG, unha proposta para sacar a concurso público absolutamente todo, aproveitada habilmente polo PP, que dedos tamén sabe moito.

Como vemos, moi pouco cambiou o goberno municipal de Santiago de Compostela a respecto de certos hábitos e vicios da época do goberno do PP, especialmente, da etapa de Conde Roa. O goberno de Compostela Aberta liderado por Martiño Noriega vendeuse ao electorado como unha opción rexeneradora da política municipal compostelá, porén, a pesar da retórica, hai cousas que nunca cambian.