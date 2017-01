En Marea confúndese de amigos 5 (100%) 3 votos

No mes de marzo pasado Pedro Sánchez presentouse á investidura para ser presidente do goberno. Ser ou non ser presidente dependía do apoio de Podemos e En Marea, que votaron en contra do candidato do PSOE, porque este estaba apoiado por Ciudadanos.

Sen embargo, onte En Marea non tivo reparos en apoiar á galegófoba de Ciudadanos, Marta Rivera de la Curz, para a presidencia da Comisión de Cultura do Congreso. A cambio deste apoio, En Marea conseguiu a secretaría primeira da comisión que ocupa Miguel Anxo Fernán Vello, e que lle suporán a este deputado de En Marea unha retribución económica mensual de 1.395,30 € (697,65 por ser portavoz adxunto da comisión e outros tantos por ser secretario), a parte do seu soldo de deputado, 2.813,87 €.

O certo é que non se entende moi ben que en marzo votaran non a Pedro Sánchez, evitando a segunda oportunidade de Rajoy para ser presidente (e se cadra unha terceira), e onte apoiaran a Marta Rivera de la Cruz, unha persoa cuxas declaracións en contra do galego son de sobra coñecidas, así como como o cuestionamento da violencia machista contra as mulleres e outras perlas polo estilo, que deixa en moi mal a unha formación política se presenta como o paradigma da ética e da virtude políticas.

É evidente que En Marea confúndese de amigos ao apoiar a unha persoa deste calibre. Agardemos que o 25S as galegas e galegos non se confundan de papeleta.